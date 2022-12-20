محافظ سوهاج يتفقد عددا من الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية.. صور

أجرى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية تفقد خلالها عدد من الأسواق والسلاسل التجارية لبيع المواد الغذائية بمدينة سوهاج، وذلك للوقوف على مدى توافر السلع الغذائية بالأسواق، والعمل على ضبط الأسعار ، يرافقه مسئولي مديرية التموين بالمحافظة .

واستهل المحافظ جولته بتفقد سوق منطقة الزهراء للخضر والفاكهة بحي شرق سوهاج، ثم تفقد هايبر بمدينة ناصر، حيث اطمأن على توافر كافة السلع والمواد الغذائية، خاصة السلع الأساسية، وعدم وجود عجز في أي من السلع، مشددا على ضرورة الإعلان عن الأسعار بصورة واضحة على السلع .

ووجه " الفقي " مسئولي مديرية التموين بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، والصحة، وحماية المستهلك، ومباحث التموين، لتكثيف الحملات التموينية والرقابة على الأسواق، والمحال التجارية بجميع مدن وقرى المحافظة؛ لمنع التلاعب بالأسعار واحتكار السلع الغذائية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.