اليوم السابع
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لقاء جماهيرى حاشد بالحوار المجتمعى لحياة كريمة "بقرية بنجا" بسوهاج.. صور

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 12:53 م
لقاء جماهيرى حاشد بالحوار المجتمعى لحياة كريمة "بقرية بنجا" بسوهاج.. صور جانب من الحوار الوطني بسوهاج
سوهاج محمود مقبول

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شهدت قرية "بنجا" مركز ومدينة طهطا، فعاليات اللقاء الجماهيرى والحوار المجتمعى مع أهالى القرية، والقرى التابعة، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، للاستماع لآراء ومقترحات المواطنين، وأبرز احتياجاتهم، لإدراجها بخطة مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والتي تشمل قرى مركزي "أخميم وطهطا"، بحضور عامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا، وممثلي مؤسسة حياة كريمة، والمئات من المواطنين.

ويهدف اللقاء إلى مشاركة الأهالي في المبادرة، من خلال الاستماع لمطالبهم، والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم، حول المشروعات المتعلقة بتنفيذ خطة المبادرة الرئاسية في مجلس قروي "الصفيحة" بطهطا، بهدف تعزيز روح الانتماء لدى المواطنين، والتأكيد على انحياز الدولة للفئات الأكثر احتياجًا وحرص القيادة السياسية على تطبيق العدالة الاجتماعية، ومشاركة المواطنين في وضع خطط التنمية الشاملة.

واستعرض الأهالي خلال اللقاء احتياجاتهم في مختلف القطاعات والمشروعات التي يأملون في تنفيذها بالقرية، ومن أهمها مشروعات "الصرف الصحي، ورصف الطرق، والتعليم، والصحة، والاتصالات، والغاز الطبيعي، وتحسين جودة مياه الشرب، وتطوير مراكز الشباب والملاعب، وإنشاء المجمعات الخدمية والزراعية، ووحدات الإسعاف".

وأكد المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا على أنه سوف يتم دراسة هذه المقترحات وبحث إمكانية تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبالتنسيق مع مسؤولى حياة كريمة وتنفيذ كافة الخدمات واحتياجات المواطنين بنطاق مجلس قروى نزلة القاضى والقرى والنجوع التابعة لها.

وتم عقد الحوار المجتمعى برئاسة المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا وبحضور مسؤولى حياة كريمة بسوهاج ومسؤولى حياة كريمة بطهطا فى ضيافة وائل ابوعليو رئيس قرية بنجا وعلى بخيت سكرتير القرية وبحضور جمال محمد عمر سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا ورؤساء المجالس القروية وسكرتيرى القرى وعدد من العاملين بالوحدات المحلية وعدد كبير من المواطنين بمجلس قروى بنجا والقرى المجاورة.

أستقبال حافل لرئيس مدينة طهطا بالحوار المجتمعى
أستقبال حافل لرئيس مدينة طهطا بالحوار المجتمعى

 

الأهالى بالقرية والقرى المجاورة
الأهالى بالقرية والقرى المجاورة

 

جانب من الحضور بالحوار المجتمعى لحياة كريمة
جانب من الحضور بالحوار المجتمعى لحياة كريمة

 

حضور قوى من الاهالى للحوار المجتمعى
حضور قوى من الاهالى للحوار المجتمعى

 

رجال الدين المسيحى بالحوار المجتمعى
رجال الدين المسيحى بالحوار المجتمعى

 

رئيس مدينة طهطا بالحوار المجتمعى بالقرية
رئيس مدينة طهطا بالحوار المجتمعى بالقرية

 

رئيس مدينة طهطا بالحوار المجتمعى بقرية بنجا
رئيس مدينة طهطا بالحوار المجتمعى بقرية بنجا

 

كبار العائلات بالحوار المجتمعى
كبار العائلات بالحوار المجتمعى

 

منصة الحوار المجتمعى بقرية بنجا
منصة الحوار المجتمعى بقرية بنجا

 


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