محافظ الإسكندرية يؤكد رفع درجة الاستعداد للتعامل مع توقعات هيئة الأرصاد

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رفع درجة الاستعداد والطوارئ فى جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، للتعامل مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية ، التى تفيد بتعرض المحافظة لفرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث من 40 إلى 50%.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد الميدانى على مدار الساعة لرصد أى حالات طارئة تجنباً لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكل شوارع الإسكندرية.

وقد شهدت الإسكندرية، اليوم، هطول الأمطار الخفيفة والمتقطعة على مناطق متفرقة من الإسكندرية.

وأعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية أن الأمطار كانت خفيفة جدا ولم تترك آثار تجمعات، وأكدت أن هناك توقعات بهطول أمطار خفيفة ومتوسطة بنسبة 30%.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى أجواء غائمة وأمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، حيث متوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة ليلا بنسبة حدوث 20% على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة على الوجه البحرى بنسبة حدوث 30%، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث من 40 : 50%، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة أيضا على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء بنسبة حدوث 40%.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة.