للأمهات الجديدات.. إليكِ الدليل خطوة بخطوة لاستحمام المولود الجديد

كتبت ميرفت رشاد

لا يدرك العديد من الآباء أن الأطفال حديثي الولادة يحتاجون الاستحمام مرتين أو ثلاثة في الأسبوع، ويعتبر الاستحمام لحديثي الولادة أمرًا بسيطًا، لكنكِ سترغبين في اتخاذ بعض احتياطات السلامة للحفاظ على سلامة طفلك الصغير، وإليك بعض النصائح حول حمامات الأطفال حديثي الولادة ودليل تفصيلي وفقا لما نشره موقع "healthnews".

لتحميم طفلك في حوض الاستحمام، اتبعي الخطوات التالية:

ضعي حوض استحمام الطفل في الحمام الأكبر وابدأي وضع الماء.

املأ الحوض ببضع بوصات من الماء.

تحققي من درجة حرارة الماء للتأكد من أنها ليست شديدة السخونة أو البرودة قبل وضع طفلك في الحوض.

ضعي طفلك في الحمام مع دعم رأسه بيديك.

استخدمي منشفة لغسل الجسم والوجه برفق.

استخدمي صابون الأطفال باعتدال لغسله وتجنب جفاف بشرته الحساسة.

رشي الماء أو اسكبيه باستمرار على طفلك ليبقى دافئًا.

اشطفيه من الصابون.

قومي بإحضار المنشفة وجففهيه بسرعة حتى لا يصابوا بالبرد الشديد.

يمكنك وضع غسول أو زيت للأطفال بعد الاستحمام لترطيب بشرته.

كيفية إعطاء المولود حمام إسفنجي

لإعطاء طفلك حمام إسفنجي ، اتبعي الخطوات التالية:

اجمعي المستلزمات الخاصة بك، ستحتاج إلى ماء دافئ ومنشفة ومنشفة جافة.

ضعي طفلك بشكل مسطح على سطح واستخدمي منشفة مبللة لمسحه بالماء الدافئ.

ضعي الصابون على منشفة واحدة وامسحي بها.

استخدمي منشفة مبللة أخرى لغسل الصابون.

جففيه بمنشفة.

متى يجب على المولود الاستحمام لأول مرة بعد الولادة؟

هناك بعض الفوائد المرتبطة بتأخير حمام الطفل الأول، يوصي بعض الأطباء بالانتظار بضعة أيام قبل إعطاء الطفل حمامه الأول لأنه يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالعدوى، ويثبت نسبة السكر في الدم ، ويحسن الرابطة بين الأم والطفل.

هذا لأن الأطفال يولدون بمادة بيضاء على جلدهم تسمى الطلاء يعتبر Vernix مفيدًا بشكل طبيعي لصحة الطفل، حيث يوفر خصائص مضادة للبكتيريا ومرطبة، لذا فإن إزالته بمجرد ولادته ليس هو أفضل فكرة.

سترغبين أيضًا في الانتظار لوضع طفلك في حوض الاستحمام المملوء بالماء حتى يسقط الحبل السري، حتى يسقط جذع الحبل السري، وامنحي طفلك حمامات إسفنجية لأنك لا تريدين غمر جذع الحبل السري في الماء.

هل من المقبول تحميم المولود الجديد في الحوض؟

يعتبر تحميم طفلك في الحوض آمنا، معظم أحواض استحمام الأطفال أو مقاعد الاستحمام صغيرة بما يكفي لتناسب حوض المطبخ، لذا يمكنك اتباع نفس الخطوات عند الاستحمام لطفلك في حوض الاستحمام. تأكد من مسح الحوض مسبقًا بالماء الدافئ وقطعة قماش.

ما نوع الصابون الأفضل لاستحمام المولود الجديد؟

من الأفضل استخدام صابون الأطفال غير السام، ابحث عن الصابون الخالي من العطور الصناعية والمصنوع من مكونات طبيعية، تأكد من استخدام صابون خالٍ من الدموع إذا كان لطفلك شعر ستغسله، انتبه إلى ما إذا كان طفلك يتفاعل مع الصابون الذي تستخدمه لأنه قد يكون لديه بشرة حساسة ويتطلب خيارًا مضادًا للحساسية.

يحتاج الرضع إلى الاستحمام مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، ويمكنك القيام بحمام إسفنجي أو استخدام ملحق حمام الطفل في حوض الاستحمام أو الحوض. تذكري استخدام الصابون الخالي من الدموع المخصص للأطفال.