غلق 9 منشآت وتحرير 104 محاضر والتحفظ على 122 حالة إشغال بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية ، على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالتأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أى ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية، والتواصل الدائم مع المواطنين.

كما أكد على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المتلاعبين بالأسعار، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستمرار حملات الرقابة على الأسواق والتأكد من ضبط الأسعار بالأسواق والتصدى لأى ممارسات لاستغلال المواطنين، والتعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء السلع والتأكيد على طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة التى تم التوافق عليها.

وشن حى العجمى برئاسة السيد موسى حملة مكبرة لمراقبة الأسعار بالأسواق والمحال التجارية وإزالة الإشغالات استهدفت شارع البيطاش الرئيسى، وشارع الأربعين، شارع البكوات ، طريق إسكندرية مطروح ، شارع الهانوفيل وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 8 منشآت وتحرير 25 محضرا والتحفظ على 60 حالة إشغال متنوع.

وشن حى الجمرك برئاسة اللواء وليد البيلي حملة مكبرة للتفتيش على الأسواق والمنشآت التجارية استهدفت شارع السبع بنات ، علي بك الكبير، إسماعيل صبري، زاوية الأعرج، أسفرت عن تحرير 9 محاضر متنوعة وسحب عينتين غذائيتين من قبل مسئول الصحة ،والتحفظ على 32 حالة إشغال متنوع.

ونفذ حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية والمطاعم والصيدليات شملت شوارع الامير لؤلؤ، أم السلطان ، أسعد وأسفرت الحملة عن غلق منشأة وتحرير 36 محضر متنوع وتحرير 7 إنذارات والتحفظ علي 30 حالة إشغال متنوع.

وشهد حى المنتزة ثان برئاسة هدي أبو كليلة حملة مكبرة لضبط الاسعار وإلزام التجار بإعلان الأسعار شملت منطقة المعمورة البلد وأسفرت عن تحرير 19 محضرا متنوعا.

وواصل حى المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملات التفتيش على الأسواق العامة ومراقبة جودة السلع والتأكد من الالتزام بالأسعار استهدفت الحملة شارع مسجد الصداقة وأسفرت عن تحرير 15 محضرا متنوعا.