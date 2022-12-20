رئيس جامعة المنوفية يستقبل مدير المشروعات التربوية بمؤسسة البحث العلمى

المنوفية – محمود شاكر

استقبل الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور هشام السنجرى مدير المشروعات التربوية بمؤسسة البحث العلمى فرع مصر وشمال أفريقيا، محمود الفولى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، الدكتور عبده إبراهيم مدير جودة المشروعات التربوية، وذلك لبحث سبل التعاون فى فعاليات المشروع الوطنى للقراءة ومشاركة الجامعة فى المشروع فى إطار انطلاق النسخة الثالثة للمشروع 2022\2023.

ناقش الطرفان سبل التعاون من خلال تحديد منسق عام للمشروع على مستوى الجامعة للتواصل والمتابعة المستمرة والتنسيق، وتحديد منسقى المشروع فى جميع الكليات التابعة للجامعة لتلقى التدريب على آليات تنفيذ المشروع وتولى مهام المتابعة والتنسيق، وعقد ندوات تثقيفية للطلاب، ومناقشة وضع كشك للمشروع داخل الحرم الجامعى بهدف التعريف بالمشروع وأهدافه وآلية التسجيل والتحكيم تتكفل مؤسسة البحث العلمى بكافة النفقات والأجهزة اللازمة.

وتناول اللقاء عرض تعريفى للمشروع وأهدافه حيث إنه مشروع ثقافى تنافسى مستدام يهدف إلى توجيه أطفال مصر وشبابها لمواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة التى تمكنهم من تحصيل المعرفة وتطبيقها وإنتاج الجديد منها، وصولا لمجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر وهو مايتسق مع رؤية مصر 2030 ويتوافق مع أجندة وزارات التربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والثقافة والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة والأزهر الشريف ورسالته، ويركز على أربعة أبعاد هى: الطالب المثقف، القارئ الماسى، المعلم المثقف، والمؤسسة التنويرية، وذلك بهدف تنمية الوعى بأهمية القراءة لدى المجتمع المصرى، وتعزيز الحس الوطنى، وإثراء البيئة الثقافية بما يدعم الحوار البناء، وتشجيع المشاركات المجتمعية الداعمة للقراءة، وتقديم مشروع ثقافى نموذجى مستدام قائم على أسس علمية مما يحدث نهضة فى القراءة وتحقيق استدامة معرفية تجعل جمهورية مصر العربية متصدرة ثقافيا بأطفالها وشبابها وجميع المواطنين.

وأكد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، البدء فى تنفيذ النقاط التى تم الاتفاق عليها، والتوجيه بترشيح منسق عام ومنسقى الكليات، ووضع تصور لأماكن الأكشاك، وتعريف الطلاب والإعلان عن المشروع للإشتراك فى النسخة الثالثة التى بدأت وسرعة التسجيل على موقع المشروع.

حضر اللقاء الطالب محمود السيد ممدوح الطالب بكلية التجارة جامعة المنوفية، والفائز بالمركز السابع فى المسابقة فى نسختها الثانية فى مسابقة القارئ الماسى، حيث وجه جميع الحضور التهنئة للطالب، وأعلن رئيس الجامعة أنه سيتم تكريمه أيضا فى عيد الجامعة القادمة، والمحاسب جلال عبد السلام عام الجامعة، الدكتور أسامه مدنى عميد الآداب والمستشار الإعلامى لرئيس الجامعة، محمد صحصاح مدير عام التعليم العام بالمنوفية، الدكتور محمد السيد منسق إدارى بالمشروع.