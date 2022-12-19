فريق جامعة المنوفية يتأهل إلى نهائي بطولة دوري المصالح الحكومية

المنوفية - محمود شاكر

تأهل فريق جامعة المنوفية إلى نهائي بطولة دوري المصالح الحكومية لكرة القدم عقب تخطى نظيره فريق الأزهر، بثلاثية نظيفة، في الدور قبل النهائي اليوم الإثنين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب ستاد جامعة المنوفية وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وإشراف عامؤ المحاسب جلال عبد السلام، أمين عام الجامعة .

سجل ثلاثية فريق الجامعة حماده خليفة وأحمد شرف وأحمد سعد، ويضم تشكيل فريق الجامعة كلا من ، أيمن صبحي وعمر صبري وعمرو صقر وأحمد الصواف وأحمد سعد وأحمد شرف وأحمد الشبكي وحمادة خليفة وأحمد الاسيوطي وأحمد ناصر ومحمود حمادة وسامح طعميه، ويقود الفريق مجدي المصري وابراهيم سعد ومحمد رشاد ومصطفى الجندي منسق اعلامي.

ومن المقرر أن يلتقي فريق جامعة المنوفية مع فريق البريد شمال الذي تغلب على الصحة بركلات الترجيح عقب تعادلهما بهدف لكل منهما في الدور قبل النهائى.