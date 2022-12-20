وزير التعليم العالى يبحث آليات التعاون العلمى والتكنولوجى مع إيطاليا

كتب محمد صبحى

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، السفير ميكيلى كوارانى سفير إيطاليا بالقاهرة؛ لبحث آليات التعاون العلمى والتكنولوجى بين مصر وإيطاليا، بحضور الدكتور مصطفى رفعت مستشار نائب الوزير للتعاون الدولى، والدكتور هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافى بالوزارة، وذلك بمقر الوزارة.

فى بداية اللقاء، أشاد الوزير بالعلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وإيطاليا، مؤكدًا قوة العلاقات العلمية والتعليمية بين البلدين، وخاصة فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار فى تنفيذ المشروعات العلمية المشتركة بين مصر وإيطاليا، والاستفادة من الخبرة الإيطالية فى المجالات التى تتميز بها إيطاليا كالهندسة، والطاقة، والتعليم التكنولوجى والفني.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور أيمن عاشور إستراتيجية التعليم العالى والبحث العلمى، والتى تتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، مشيرًا إلى أننا لدينا 27 جامعة حكومية، و27 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، و7 أفرع لجامعات دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن الوزارة نفذت خطة طموحة للتوسع فى إتاحة التعليم العالى، ومواكبة الزيادة فى عدد السكان، مضيفًا أن الجامعات الجديدة تركز فى برامجها على الربط بين التعليم والصناعة بما يلبى أولويات الدولة، واحتياجاتها فى مجالات التنمية، وتوفير فرص عمل للخريجين بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل.

وأوضح الوزير أن الرؤية المستقبلية لمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى (2022-2032) تستهدف الاهتمام بتدويل التعليم العالى، وتعظيم الشراكة مع الجامعات العالمية المرموقة وخاصة فى مجال التكنولوجيا فى ظل التقدم التكنولوجى السريع الذى يشهده العالم.

ومن جانبه، أشاد السفير الإيطالى بعلاقات التعاون المصرية الإيطالية فى قطاعات التعليم العالى، معربًا عن سعادته بنجاح تجارب التعاون مع مصر خاصة فى مجال التعليم الفنى والتكنولوجى كمدرسة "دون بوسكو"، مؤكدًا استمرار التعاون فى تنفيذ المشروعات العلمية المشتركة بين البلدين.