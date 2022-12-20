جامعة سوهاج تطلق قافلتها البيطرية المجانية لقرية الرويهيب.. صور

وأكد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة أن جميع القوافل البيطرية التي تطلقها الجامعة تأتي في إطار خدمة أحد أهم القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي المصري وهو قطاع الثروة الحيوانية، فضلاً عن حماية مربي الماشية والدواجن من مختلف الأمراض التي تهددها، لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتقديم خدمتها خاصة بالقري والنجوع الأكثر احتياجاً.

وأوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن إدارة الجامعة تقدم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ العديد من الفعاليات التي تسهم في خدمة المجتمع الخارجي، مضيفاً أن هذه القوافل البيطرية يتم تنفيذها بهدف تقديم البرامج العلاجية المجانية وتطوير الخدمة المقدمة بمراكز وقرى المحافظة.

وأوضح الدكتور بهاء الدين القائم بعمل عميد الكلية أن القافلة قامت بالعلاج والفحص المجاني لعدد من الحالات المرضية، والتي تنوعت بين طب الحيوان من أمراض باطنة وأمراض معدية وتشخيص حمل وحالات جراحة، إلى جانب إجراء عدد من العمليات لبعض الحيوانات التي احتاجت التدخل الجراحي.

وأضاف الدكتور محمد حسني الرشيدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أنه خلال القافلة تم فحص وعلاج 320 حالة مرضية، وشارك بها عدد من الطلاب بالكلية كتدريب عملي لهم لتأهيلهم لسوق العمل البيطري بعد التخرج، موضحاً ان القافلة شهدت إقبالاً كبيراً من قبل الأهالي لعلاج الماشية والدواب الخاصه بهم.



أعمال الكشف على الحيوانات



أعمال الكشف على الحيوانات



أعمال الكشف على الحيوانات



اعمال الكشف على الحيوانات



الكشف وصرف العلاج بالمجان