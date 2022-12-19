جامعة سوهاج تستقبل لجنة من الأزهر الشريف لتنفيذ عدد من الندوات التوعوية

سوهاج محمود مقبول

استقبلت جامعة سوهاج، اليوم برئاسة الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة لجنة من الأزهر الشريف، لبحث آليات تنفيذ عدد من الندوات التوعوية التثقيفية للطلاب في مختلف الكليات بالجامعة، حيث ضمت اللجنة الشيخ محمود محمد الحويط مدير عام الوعظ والإرشاد ورئيس لجنة الفتوى بالمحافظة، والشيخ رجب وزيري مدير الدعوة والإعلام الديني وأمين لجنة الفتوى والوعظ، والشيخ محمد عبدالمحسن العزازي عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، وذلك بمكتب رئيس الجامعة بالحرم الجامعي القديم.

وقال عبدالخالق، أن الجامعة تحرص على التعاون مع كافة المؤسسات الدينية بهدف توعية الطلاب وتعزيز القيم والإنتماء وتصحيح الأفكار المغلوطة لديهم، وزيادة الوعي الديني والخلقي لهم، باعتبار أن الأخلاق هي أساس العبادة والتثقيف، مشيدًا بدور الأزهر الشريف وعلمائه الأجلاء في نشر الوعي الصحيح بين الشباب وحمايتهم من الأفكار المتطرفة، وتحصين عقولهم من أي أفكار هدامة تستهدف زعزعة استقرار الوطن.

ومن أوضح الشيخ محمود الحويط، أنه خلال الاجتماع تم مناقشة آليات تنفيذ عدد من الندوات تتناول عدة موضوعات منها الوسيطة في الإسلام، ترسيخ ثقافة المحبة والرحمة والسلام، خطورة المخدرات والتدخين، أهمية التفوق العلمي في تقدم الأمم، حب الوطن والانتماء إليه من الإيمان، وأيضاً التوعية بخطورة الشائعات على المجتمع، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب في ظل المتغيرات التي طرأت على المجتمع، والقضايا القومية الخاصة بالمشكلة السكانية، والانحراف الفكري.