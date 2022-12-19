100 طالب وطالبة من جامعة سوهاج فى زيارة لمشروعات "حياة كريمة"

سوهاج عمرو خلف

نظمت محافظة سوهاج بالتعاون مع الجامعة، جولة ميدانية لعدد 100 طالب وطالبة من طلاب "من أجل مصر"، يرافقهم الدكتور حسان النعماني نائب رئيس جامعة سوهاج ورئيس طلاب من أجل مصر، وعدد من أعضاء هيئة التدريس؛ لزيارة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، بقرى مركز المنشاة.

وتأتي الزيارة في إطار مبادرة "من حقك تعرف" التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بهدف تعريف كافة فئات المجتمع السوهاجي بالمشروعات القومية، وما تم إنجازه في مختلف القطاعات وتنمية روح الولاء والانتماء.

واستهل الطلاب جولتهم بزيارة مشروعات "حياة كريمة" بقرية أولاد سلامة، والتى تضمنت "محطة معالجة الصرف الصحي المنشاة "2"، ومكتبة كتابك، سوق أولاد سلامة الحضري، ونقطة إسعاف أولاد سلامة، وحدة طب الأسرة بالقرية، ومجمع خدمات المواطنين "تحيا مصر"، ومجمع الخدمات الزراعية.

وأعرب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس عن سعادتهم بما شاهدوه من مشروعات تم إنجازها بالفعل على أرض الواقع بسوهاج، موجهين الشكر للقيادة السياسية على هذا الاهتمام الغير مسبوق بمحافظات الصعيد عامة، وخاصة محافظة سوهاج.