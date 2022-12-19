9 معلومات عن المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائى..اعرف التفاصيل

كتب محمود طه حسين

يقدم اليوم السابع فى التقرير التالى معلومات مهمة عن المهام الأدائية للصفين الرابع و الخامس الابتدائي

- يتم تقييم الطلاب فى المهام الأدائية من خلال معلم الفصل وتوضع من خلال المدرسة والتوجيه المختص وتطبق المهام خلال اليوم الدراسى وفقا لظروف كل مدرسة على حدة.

- تقييم تلاميذ الصف الخامس الابتدائى فى المهام الأدائية جزء أصيل ومهم فى عملية التقييم ويؤديها الطالب من خلال مهام وأنشطة وليست اختبارات بالشكل المتعارف عليه.

- مخصص لها 35 درجة موزعه بواقع 5 درجات للتخطيط الجيد من قبل الطالب و5 درجات لجدية العمل فى تنفيذ المهمة و25 درجة للمنتج النهائى الذى يعبر عن مدى اكتساب الطالب لنواتج التعلم المطلوبة من المنهج والذى ينفذها من خلال هذا المنتج.

- يكون تنفيذ المهام الأدائية كتابة أو رسما أو مخططا، وأن التلميذ تدرب عليها كثيرا أثناء الدراسة، وهى عبارة عن أنشطة تقيس المخرجات المهارية لكل منهج دراسى وتتم تحت إشراف معلم المادة.

- تقدم المهام الأدائية دليلاً على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي، وقد تم بناؤها بحيث يمكن للمتعلم الانتهاء منها فى زمن قدره حصتان دراسيتان.

- تتصف المهام الأدائية بالوضوح وترتبط بنواتج التعلم المستهدف تحقيقها ومناسبة لمستوى المتعلم وطبيعة المادة المستهدفة وينتج عنها منتج يمكن تقييم التلميذ على ضوئه.

- يتم تنفيذ المهمة داخل الفصل حيث يقوم المعلم بتوزيع عددا من المهام المتعلقة بالمقرر الدراسى على طلابه، ويختار الطالب واحدة منها بحيـث ينتهـى منهـا خلال الفترة المحددة مع مراعاة تقديم المعلم الدعم اللازم لطلابه فى اختيـار المهـام المناسبة لميولهم.

- الدرجات المخصصة للمهام الأدائية مهمة فى طريقة احتساب نجاح الطلاب فى الصفين الرابع والخامس الابتدائى والـ"35 درجة المخصصة للمهام الأدائية تكون فى كل مادة دراسية.

- من المقرر أن تكون المدارس بدأت فى تقييم الطلاب فى المهام الأدائية قبل عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول.