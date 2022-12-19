مصرع طفل وإصابة 5 آخرين فى حادث انقلاب تروسيكل ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقي طفل مصرعه وأصيبت 2 من أشقاءه ووالدهما واثنين آخرين إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق باها ـ ابشنا الفرعي بمركز بني سويف، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة تروسيكل بطريق باها ـ ابشنا الفرعي دائرة مركز بني سويف، أسفر عن مصرع طفل وإصابة اثنين من اشقاءه ووالدهما واثنين آخرين.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى يوسف ابو الخير 4 سنوات، جثة هامدة وتم إيداع جثته داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة واستصدار تصريح الدفن.

فيما استقبل المستشفى أشقائه جنا 7 سنوات بكدمات وسحجات بالمخ، وياسين 6 سنوات جروح وسحجات ووالدهما أبو الخير أحمد 30 عامًا بكدمات وسحجات، مصطفي محمد محمود 40 عامًا فاقد للوعي واشتباه نزيف بالمخ، نعمه محمود قرنى 25 عامًا مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمات متفرقة.