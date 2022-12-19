ضبط المتهم بالاعتداء على زوجته والشروع فى قتل شقيقها بكرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على سائق لاتهامه بالاعتداء على زوجته، وإصابة شقيقها بجرح طعني، بسبب خلافات أسرية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة ربة منزل بجروح، وإصابة شقيقها بجرح طعني نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في كرداسة.

بإجراء التحريات، تبين أن سائقا زوج المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن سلاح الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.