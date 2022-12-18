رئيس مياه القناة: استمرار إحلال وتجديد الشبكات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

بورسعيد محمد فرج

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الأحد، الانتهاء من تغيير خطوط مواسير شبكات مياه الشرب القديمة من " الإسبستوس" إلى مواسير PVC بأقطار مختلفة، فى عدد من القرى والمناطق بمحافظات إقليم القناة " بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس"، مؤكداً أننا مستمرون فى أعمال الإحلال والتجديد لجميع شبكات مياه الشرب القديمة المتهالكة لتقليل فاقد المياه، وذلك إطار السعى الدائم لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم الانتهاء من أعمال أحلال وتجديد وتغير خطوط مواسير شبكات مياه الشرب من مواسير الاسبستوس إلى مواسير PVC فى قرية العاشر من رمضان بحى الجنوب فى بورسعيد بطول 4 كيلو قطر 4 بوصة، وتغير خط بطول 3 ونصف كيلو قطر 6 بوصة، وفى قرية أم خلف تم تغير خط بطول 2 كيلو قطر 4 بوصة، وتغير خط بطول 2 كيلو قطر 6 بوصة، وفى قرية القوايطة تم تغير خط بطول 2 كيلو قطر 4 بوصة، وكما تم تغير خط بطول 2 كيلو قطر 9 بوصة، وفى منطقة دنيا الكبرى والصغرى تم تغير خط بطول 2 كيلو قطر 6 بوصة، وتغير خط بطول 2 كيلو قطر 8 بوصة.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه جارى تركيب الوصلات المنزلية الجديدة للمنازل بقرية فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بعد أن تم الانتهاء أيضا من أعمال الإحلال والتجديد وتغير خطوط مواسير شبكات مياه الشرب القديمة من مواسير الاسبستوس إلى مواسير PVC بطول 30 كيلو متر، أقطار 4 بوصة و6 بوصة و8 بوصة، كما تم الربط شبكات مياه الشرب للقضاء على ضعف مياه الشرب بالمناطق المرتفعة، والتغذية من محطة مياه فايد الكبرى.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن جميع أعمال الإحلال والتجديد وتغير مواسير شبكات المياه القديمة انهت دون تأثير على الخدمة المقدمة للمواطنين، حيث تم توفير سيارات مياه الشرب للمواطنين فى المناطق التى كانت تشهد أعمال الإحلال والتجديد، مضيفا أننا نعمل بصفة مستمرة على عملية ضبط جودة مياه الشرب على مستوى محافظات القناة عن طريق سحب عينات عشوائية من مياه الشرب، يومياً على مدار 24 ساعة، من مختلف المناطق، لعمل التحليل المطلوبة "الكيميائية والميكروبيولوجية، لتوفير كوب ماء نقى وتطبيق احدث النظم العالمية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات، أنه تم الانتهاء تماما خلال لـ 24 ساعة الماضية من أعمال إصلاح جميع الكسور المفاجئة فى خطوط وشبكات مياه الشرب فى وقت قياسى فور تلقى البلاغ، منها إصلاح كسر مفاجئ فى خط 6 بوصة بمنطقة مدينة المستقبل بجوار عمارة 36، كما تم الانتهاء من تغير عداية 4 بوصة بقرية الرياح القنطرة غرب، وصلاح كسر مفاجئ فى خط 300 مم بالقنطرة شرق، وإصلاح خط 6 بوصة على المشترك العمومى 8 على 4 بالخط الناقل المياه لصوامع القنطرة شرق.