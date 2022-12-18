"القوى العاملة": تدريب 15 فتاة على مهنة التفصيل والخياطة فى الوادى الجديد

كتبت - مرام محمد

تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد بشأن عقد ندوة توعية تحت عنوان "المناخ مسئوليتي والسلوكيات البيئية وتأثيرها على المناخ" بإحدى الشركات بأبو طرطور بالوادى الجديد، وتنفيذ دورة تدريبية على مهنة التفصيل والخياطة لعدد 15 متدربة بقرى اللواء صبيح بمركز الفرافرة بالمحافظة.

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد، في تقريره للوزارة أن الندوة تناولت تحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل وطرق مواجهة المخاطر لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمنشآت المحافظة، وعرضت الشركة دورها فى توفير بيئة عمل آمنة ومناخ صحى، وذلك لتوعية جميع الحاضرين بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى كل مجالات الحياة.

وأضاف مدير المديرية أنه في إطار اهتمام المديرية بالمرأة في جميع المجالات وتمكينها اقتصاديا، وتنفيذا لتعليمات وزير القوى العاملة حسن شحاتة في هذا الشأن وبخصوص تكثيف الدورات التدريبية للفتيات وتدريبهم على مهن حرفية يحتاجها سوق العمل تماشبا مع رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة، تم تنفيذ دورة تدريبية للفتيات من أبناء المحافظة، برعاية من اللواء ا. ح دكتور /محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب السيد المحافظ.