اليوم السابع
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"القوى العاملة" تعلن عن توفير 42 فرصة عمل و5 لذوى الهمم فى بنى سويف

الأحد، 18 ديسمبر 2022 11:15 ص
"القوى العاملة" تعلن عن توفير 42 فرصة عمل و5 لذوى الهمم فى بنى سويف وزارة القوى العاملة
كتبت - مرام محمد

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أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة بنى سويف عن 42 فرصة عمل للذكور، برواتب مجزية يتم تحديدها بعد المقابلة، بأحد مصانع السيراميك بالمنطقة الصناعية بالمحافظة.
 
وقال محمد طلعت مدير مديرية التضامن ببنى سويف، إن الوظائف تتمثل في: 8 فرص مهندس كهرباء، و8 مهندس ميكانيكي، و10 فنى خطوط، و4 مراقب تكاليف، و4 كيميائي، و4 أخصائى أمن صناعي(خبرة سنة)، و4 فنى كهرباء.
 
وأشار "طلعت" إلى أنه على راغبى الإلتحاق بهذه الفرص التقدم إلى مكتب تشغيل بنى سويف بجوار كلية الدراسات الإسلامية – شرق النيل، أو مقر المصنع بجوار مرور بنى سويف للنقل الثقيل، يومى الإثنين والأربعاء لمدة أسبوعين.
 
كما أعلنت المديرية عن توفير 5 فرص عمل لذوى الهمم بأحد مصانع ملابس الجينز بالمنطقة الصناعية أمام معهد العلوم الإدارية، وتبدأ المقابلات غدا الإثنين.

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