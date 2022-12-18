الزراعة: تجديد اعتماد 3 معامل مرجعية بمعهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية

كتبت أسماء نصار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى اليوم عن تجديد الثقة لمعامل معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية طبقا للمواصفة ISO-17025:2017 من الأيجاك لثلاثة معامل لاختبار الكشف عن الكائنات المعدلة وراثيا فى المنتجات الزراعية والأغذية والأعلاف. واعتماد المعامل المرجعية للكشف عن الكائنات المعدلة وراثيا فى المنتجات الزراعية والأغذية والأعلاف للعام الثانى على التوالى من المجلس الوطنى للإعتماد (الايجاك).

وأشاد فريق الايجاك بالمعامل المؤهلة والإمكانيات المتاحة والباحثين المؤهلين لتنفيذ المهام المنوطة بهم على أكمل وجه من خلال منظومة الاعتماد المستمرة للمعامل والتى ينتهجها المعهد لدعم ثقة العملاء بالمعامل وتقديم أفضل الخدمات الفنية والتقنيات الحديثة ومواكبة المستجدات الدولية انطلاقاً من ريادة مصر فى هذا المجال.

يأتى ذلك فى اطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وجهود وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية بالاستمرار فى رفع كفاءة المعامل وتطويرها وتعظيم الاستفادة منها والاستغلال الأمثل لاصولها ودورها المجتمعى لدعم الصادرات مما يتطلب ذلك الكشف عن هذة المنتجات وحيث أن معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية الذى يعمل فى هذا المجال من بداية التسعينيات والذى يعتبر من اكبر المعاهد من حيث الأمكانيات وكفاءة الباحثين فى هذا المجال .

أكد الدكتور عماد أنيس مدير معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية انه تم تجديد الاعتماد ل ثلاث معامل من المعهد للأعتماد طبقا للمواصفة ايزو 17025:2017 للكشف عن الكائنات المعدلة وراثيا فى المنتجات الزراعية والأغذية والأعلاف.

أوضح مدير المعهد " بأن جميع امكانيات المعهد ومعاملة مسخرة للمنظومة البحثية التطبيقية لدعم الاقتصاد القومى والمشاركة المجتمعية ودعم القطاع الخاص لتحقيق الأهداف الانمائية .