دراسة تؤكد: اتباع نظام غذائى عالى البروتين طريقة فعالة لإنقاص الوزن

كتبت ميرفت رشاد

أكدت دراسة أجريت حديثا أن اتباع نظام غذائي عالي البروتين طريقة آمنة وفعالة لفقدان الوزن والحفاظ على كتلة العضلات ، لعقود من الزمان ، اعتقد الخبراء أن فقدان الوزن كان مجرد لعبة أرقام - احرق سعرات حرارية أكثر مما تأكل ، فإن الأبحاث الحديثة تظهر أن نوع السعرات الحرارية التي تستهلكها قد يكون له تأثير كبير على وجه التحديد ، قد تعني كمية البروتين التي تتناولها الفرق فى إستراتيجية إنقاص الوزن الفعالة ، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

البروتين يشبع

من المعروف منذ فترة طويلة أن البروتين هو الأكثر إشباعًا من بين العناصر الغذائية الثلاثة - الدهون والكربوهيدرات والبروتين ، أثناء مروره عبر الجهاز الهضمي ، تحفز الأحماض الأمينية للبروتين جسمك على إفراز هرمونات تنشط مراكز الشبع في دماغك، هذا يخلق شعوراً بالامتلاء طويل الأمد يمكن أن يمدك بين الوجبات ، ويقضي على الرغبة في تناول السعرات الحرارية الزائدة.

يحرق البروتين المزيد من السعرات الحرارية أثناء الهضم

قالت جين شينمان ، خبيرة التغذية ، إن للبروتين تأثير حراري أعلى للغذاء (TEE) ، مما يعني أنه يتطلب سعرات حرارية أكثر للهضم والتمثيل الغذائي من الكربوهيدرات والدهون.