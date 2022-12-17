دراسة تؤكد: اتباع نظام غذائى عالى البروتين طريقة فعالة لإنقاص الوزن

أكدت دراسة أجريت حديثا أن اتباع نظام غذائي عالي البروتين طريقة آمنة وفعالة لفقدان الوزن
والحفاظ على كتلة العضلات ، لعقود من الزمان ، اعتقد الخبراء أن فقدان الوزن كان مجرد لعبة أرقام - احرق سعرات حرارية أكثر مما تأكل ، فإن الأبحاث الحديثة تظهر أن نوع السعرات الحرارية التي تستهلكها قد يكون له تأثير كبير على وجه التحديد ، قد تعني كمية البروتين التي تتناولها الفرق فى إستراتيجية إنقاص الوزن الفعالة ، وفقا لما نشره موقع " eatthis".
البروتين يشبع
من المعروف منذ فترة طويلة أن البروتين هو الأكثر إشباعًا من بين العناصر الغذائية الثلاثة - الدهون والكربوهيدرات والبروتين ، أثناء مروره عبر الجهاز الهضمي ، تحفز الأحماض الأمينية للبروتين جسمك على إفراز هرمونات تنشط مراكز الشبع في دماغك، هذا يخلق شعوراً بالامتلاء طويل الأمد يمكن أن يمدك بين الوجبات ، ويقضي على الرغبة في تناول السعرات الحرارية الزائدة.
يحرق البروتين المزيد من السعرات الحرارية أثناء الهضم
قالت جين شينمان ، خبيرة التغذية ، إن للبروتين تأثير حراري أعلى للغذاء (TEE) ، مما يعني أنه يتطلب سعرات حرارية أكثر للهضم والتمثيل الغذائي من الكربوهيدرات والدهون.
يساعدك البروتين على الاحتفاظ بالعضلات
غالبًا ما يقترن فقدان الوزن ليس فقط بفقدان الدهون ، ولكن أيضًا بفقدان العضلات، ولكن تناول البروتين يساعد في الاحتفاظ بالعضلات حيث تريدها، يساعد البروتين الكافي على بناء قوة العضلات والحفاظ عليها ، والتي تنخفض بعد سن الثلاثين.
يساعد البروتين في تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام
إقران البروتين بكربوهيدرات الحبوب الكاملة يحافظ على ثبات نسبة السكر في الدم ، ويحافظ على مستويات الطاقة لديك طوال اليوم ، ويبطئ امتصاص السكر من معدتك إلى مجرى الدم ، مما قد يساعد في الحفاظ على نسبة السكر في الدم من الارتفاع الصاروخي ودرء الرغبة الشديدة في تناول الطعام .
بالنسبة لشخص بالغ يتمتع بصحة جيدة ويعيش نمط حياة خامل نسبيًا ، فإن الكمية الموصى بها من البروتين اليومي تبلغ حوالي 0.8 جرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم. علاوة على ذلك ، فإن القاعدة الأساسية "للحد الأعلى المسموح به" لاستهلاك البروتين هي حوالي 3.5 جرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم.
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