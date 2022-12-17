أفضل 5 أطعمة لحرق الدهون لفقدان الوزن.. منها الثوم

كتبت فاطمة خليل

يبحث معظمنا عن طرق جديدة لفقدان الوزن، وبينما يمكننا جميعًا أن نحاول بوعي تقليل الوجبات السريعة والوجبات الخفيفة لفقدان دهون البطن من المفيد أيضًا معرفة الوجبات التي يجب تناولها أكثر مثل: تلك التي تحرق الدهون والسعرات الحرارية، لذا فى هذا التقرير قائمة بالأطعمة التي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن وحرق الدهون والوقاية من الأمراض، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

1- زيت الخردل مقارنة بزيوت الطهي الأخرى، فإن زيت الخردل يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة، تساعد الأحماض الدهنية الأساسية ومضادات الأكسدة فى زيت الخردل في حرق السعرات الحرارية وفقدان الوزن. 2- الثوم الثوم يقلل الشهية عن طريق إرسال إشارات الامتلاء إلى الدماغ بعد تناوله، الأليسين ، مادة موجودة في الثوم ، لها خصائص مضادة للجراثيم تعمل على خفض الكوليسترول والدهون السيئة وحتى مستويات السكر في الدم يمكن تنظيمها باستخدام الثوم. 3- اللبن الرائب

اللبن الرائب يحتوى على 2.2 جرام من الدهون وحوالي 99 سعرة حرارية في ويساعد الاستهلاك المنتظم للبن الرائب في إنقاص الوزن عن طريق إعطاء الجسم جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها دون التسبب في زيادة الدهون والسعرات الحرارية. 4- الكركم الكركم مكمل ممتاز لأي نظام غذائي بسبب خصائصه القوية في حرق الدهون من خلال تعزيز تدفق الصفراء، يساعد الكركم الجسم على تكسير الدهون الغذائية، قد يقلل الاستهلاك المنتظم من البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) ، أو الكوليسترول السئ ، وارتفاع ضغط الدم ، ويحسن الدورة الدموية ، ويوقف تخثر الدم ، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

يُعتقد أنه مضاد قوي للسرطان ويحتوي على نسبة عالية جدًا من مضادات الأكسدة. 5- العسل

العسل الطبيعي قد يساعد في إنقاص الوزن العسل خالي من جميع مصادر الدهون ويوفر الفيتامينات والمعادن الضرورية.



هذه العناصر الغذائية ضرورية لتحطيم الدهون والكوليسترول. كونه مصدرًا جيدًا للعناصر الغذائية، فإن العسل يساعد في إنقاص الوزن فقط تأكد من تناول العسل الصافي وتجنب العسل المحلى.