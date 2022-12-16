مصرع طفل دهسه والده بسيارته عن طريق الخطأ فى الوادى الجديد

لقي طفل في الرابعة من عمره مصرعه، بعد أن دهسته سيارة ربع نقل يملكها والده، أثناء رجوعه للخلف فى قرية بغداد التابعة لمركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وتم نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى باريس المركزى، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة التى أمرت بدفن جثة الطفل، والتحرى عن سبب الوفاة لاستكمال التحقيقات.
ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، يفيد بوصول جثة طفل في الرابعة من عمره يدعى إياد ح س من أهالي قرية بغداد التابعة لمركز باريس، وتبين أن والده دهسه عن طريق الخطأ ليتوفي على الفور، وجرى نقل جثة الطفل إلى مستشفى باريس المركزى ، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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