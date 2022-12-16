مصرع طفل دهسه والده بسيارته عن طريق الخطأ فى الوادى الجديد

الوادي الجديد- فريق المحافظات

لقي طفل في الرابعة من عمره مصرعه، بعد أن دهسته سيارة ربع نقل يملكها والده، أثناء رجوعه للخلف فى قرية بغداد التابعة لمركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وتم نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى باريس المركزى، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة التى أمرت بدفن جثة الطفل، والتحرى عن سبب الوفاة لاستكمال التحقيقات.