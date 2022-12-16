محافظة أسوان تستمع لمطالب سكان قرى أبو الريش لتنفيذ حياة كريمة مرحلة ثانية

نظمت محافظة أسوان، جلسة حوار مجتمعى للاستماع إلى مطالب واحتياجات أهالى قرية أبو الريش بمدينة أسوان، لحصر كافة المشكلات والمطالب الجماهيرية بمختلف القرى والنجوع، التى تم إدراجها ضمن المشروعات التنموية والخدمية للمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة".

وخلال جلسة الاستماع، التى حضرها، محمد صلاح المنسق العام لحياه كريمة بمحافظة أسوان، وأحمد عبد الراضى رئيس الوحدة المحلية لقرية أبو الريش، تم حصر جميع المطالب الفعلية للأهالى والتى تمثلت فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والبنية التحتية والمدارس، بالإضافة إلى قطاعات الصحة والإسكان والبريد والإتصالات والكهرباء والإنارة والغاز الطبيعى والرى والشباب والرياضة ومحو الأمية والمرافق العامة.

ومن جانبه، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه جارى دراسة وبحث هذه المشكلات والمطالب من أجل إيجاد الحلول المناسبة لتلبيتها في أقرب وقت ضمن المشروعات والفعاليات التنموية والخدمية التى تقدمها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".