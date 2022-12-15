ضبط شخص بتهمة سب فتاة لتصويره أثناء ضربه حصانا بطنطا

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام شخص بالتعدى بالسب والشتم على إحدى الفتيات لقيامها بتصويره أثناء ضرب الدابة الخاصة به "حصان" بدائرة قسم شرطة أول طنطا.

بالفحص واستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد وضبط الشخص المذكور وتبين أنه (عربجى، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا) وبمواجهته أقر بأنه حال سيره بالعربة الكارو خاصته تجرها دابة "حصان" بدائرة قسم شرطة أول طنطا، تعثرت الدابة وسقطت أرضاً بالشارع وحال قيامه بضربها مستخدماً "عصا خشبية" لإيقافها مرة أخرى قامت إحدى الفتيات بتصويره بهاتفها المحمول وأثناء مشاهدته لها قام بالتعدى عليها بالسب والشتم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.