قافلة طبية تقدم خدماتها المجانية بـ5 قرى فى الفيوم.. صور

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان عن تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبى على مئات المرضى غير القادرين من أهالى قريتى ابوكساه وسنرو البحريه مركز ابشواى، وقرى بحر ابو المير والدبيكى والسلام مركز إطسا فى محافظه الفيوم، وذلك فى اطار جهود التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى.

وقامت القافلة على مدار يوم كامل بمستشفى الفيوم الجامعى وتضمنت الكشف الطبى على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك).

وأكدت حمدية محمد شعبان، وكيلة مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضى ذهابا وعودة، بالاضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

ولفتت إلى أنه يتم توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن الجمعية بمحافظة الفيوم نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.