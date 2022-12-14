قافلة طبية بشرية وبيطرية لجامعة المنوفية بقرية شنشور فى أشمون

المنوفية - محمد فتحى

نظمت جامعة المنوفية الإدارة العامة لرعاية الطلاب، إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية لتنمية الشباب الإدارة العامة للجامعات، قافلة طبية بشرية وبيطرية لخدمة أهالى قرية شنشور مركز أشمون بالمنوفية إحدى قرى مبادرة حياة كريمة التى يرعاها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.

ونظمت القافلة تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وعلاء فتحى مدير عام القوافل بالجامعة.

وأشار الدكتور محمد شاهين إلى أن تنظيم هذة القوافل تأتى انطلاقا من دور الجامعة فى خدمة المجتمع المحيط وخدمة أهالى القرى الأكثر احتياجا وأشد فقرا حيث يتم الكشف على المرضي وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأضاف علاء فتحى مدير عام القوافل بالجامعة أن التخصصات فى القافله تشمل الباطنة والأطفال والجلدية والأنف والاذن والحنجرة والعظام والرمد والمخ والاعصاب ونفسية وعصبية بواسطة أطباء متخصصين من كلية الطب بالجامعة للكشف على المرضى بالقرية وصرف الأدوية على المرضى بالمجان، وأطباء بيطيرين من كلية الطب البيطرى بالجامعه تحت اشراف الدكتور محمد الحويطي وتم عمل توعيه صحيه لتوعية لأهالى القرية عن خطورة الإدمان والمخدرات.

وأضاف محمد خطاب مدير النشاط الإجتماعى بالجامعة أنه وصل عدد الكشف فى القافله حوالى فى الباطنه عدد 96 حالة وفى الأطفال عدد 60 حاله وفى الجلدية 75 حاله وفى العظام 79 حالة وفى الأنف والأذن والحنجرة 57 حالة وفى الرمد 66 حالة والمخ والأعصاب 23 حالة وطب الأسرة 3 وتم صرف العلاج لهم بالمجان، وتم عمل تحويل الحالات التى تستدعى الأشعة والتحاليل والمتابعة للمستشفيات الجامعية لعمل اللازم لهم وتم عمل توعية صحية لجميع المترددين فى القافلة فى الندوات عن خطورة الإدمان والمخدرات باجمالى عدد حالات الكشف والندوات إلى 660 حالة من أهالى القرية والقرى المجاورة.

ووصل عدد الحالات فى البيطرى إلى 70 حالة دواجن وطيور 60 حالة مواشى وأخذ العلاج بالمجان.

أشرف على القافلة من النشاط الاجتماعى أسامه ضيف وأحمد سعد الدين وصفوت موسى وأحمد سيف ورشا عادل ومها فرج وأريج عرفه ووفاء بلال وعواطف الشرقاوى.