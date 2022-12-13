مصرع شخص فى حادث انقلاب سيارة نقل بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقى مواطن مقيم بمحافظة السويس، مصرعه إثر تعرضه لحادث انقلاب سيارة نقل بطريق نزلة الإقليمي اتجاه مدينة بدر، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى التأمين الصحى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى التأمين الصحى بوصول "كريم ال ع" 46 عاما مقيم محافظة السويس، جثة هامدة.