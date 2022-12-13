مصرع شاب أسفل عجلات قطار أثناء عبوره مزلقان قرية الدير جنوب الأقصر

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء دكتور هشام عبدالغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بتلقى غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا بلاغ من أهالى قرية الدير جنوب المحافظة باصطدام أحد القطارات فى شاب يدعى "أحمد.م.ر" 27 سنة لدي عبوره شريط السكة الحديد بمزلقان قرية الدير، ولقى مصرعه فى الحال.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث أمام مزلقان قرية الدير، وتم نقل جثمان الشاب المتوفى لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية لحين عرضها على الطب الشرعي وإصدار التصاريح بتسليمها لذويه والدفن، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان قد أصيب شابين بكدمات وجروح فى مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين على طريق قرية القرية للمرة الثانية فى يومين، وتم على الفور نقل المصابين لمستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، والبداية كانت بتلقى اللواء دكتور هشام عبدالغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين أمام قرية القرية بالمدينة، مما أسفر عن إصابة شابين بكدمات وجروح.