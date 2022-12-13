اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 05:42 م
أكرم القصاص
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تصميم وتطوير سيارات ذاتية القيادة.. سباق للمركبات الآلية في هندسة عين شمس

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 04:08 م
تصميم وتطوير سيارات ذاتية القيادة.. سباق للمركبات الآلية في هندسة عين شمس هندسة عين شمس

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ينظم نشاط طلابي في كلية الهندسة جامعة عين شمس "خطوات نحو التقدم" "STP"، مسابقة التعليم الآلي Machine learning لسباق السيارات الذاتية Self driving car هذا العام، حيث يتنافس كل فريق علي تصميم وتطوير برنامج لتشغيل مركبة مصممة مسبقاً، والفائز من يجعل المركبة تسير في مسار بشكل احترافي متجنباً التصادمات، وعنصر الوقت من مقاييس التحكيم أيضاً.
 
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ويتراوح عدد أفرد الفريق المشارك في المسابقة بين 3 لـ6 أفراد، وتتميز المنافسة بتقديم جوائز مجزية تصل لـ 30.000 جنيه. ويقدم "خطوات نحو التقدم" "STP"، ورش عمل في مجالات مختلفة "Engineering, Soft skills, Freelancing"، وهي ورش منظمة بدرجة تضمن لك الاستفادة، وجدير بالذكر أن موعد تلك الفعاليات هو إجازة منتصف العام حفاظاً علي وقتك. 
 
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وبدأ "STP" رحلته في العام الدراسي 2005/2006 في كلية الهندسة جامعة القاهرة، وفي عام 2018 تغير المقر ليصبح في كلية الهندسة جامعة عين شمس.


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كلية الهندسة جامعة عين شمس

سباق السيارات الذاتية

هندسة عين شمس



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