تحريات مكثفة لكشف غموض مصرع سيدة سقطت من التاسع أثناء زيارة شقيقها ببنها

أخطرت جهات التحقيق المعنية والتي قررت التصريح بدفن جثة المتوفاة، وكلفت أجهزة البحث الجنائي بالتحري وكشف ملابسات الواقعة، حيث أدلي أقاربها بأقوالهم في الواقعة، مشيرين إلى أنها كانت في الفترة الأخيرة تعاني من أزمة نفسية.

تلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد عبد الجليل رئيس مباحث قسم ثان، بسقوط ربة منزل من الدور التاسع أثناء زيارة شقيقها بمنطقة الفلل بدائرة القسم مما تسبب في تهشم سيارة في الشارع أثناء وقوفها في مكان الواقعة.

دلت تحريات رجال المباحث أن المتوفاة تدعي "ن أ م م"، 48 سنة، ومقيمة دائرة قسم ثان بنها، مع زوجها ولديها ولدين وبنت وكانت تمر بحالة نفسية سيئة، وتتلقى أدوية، واليوم ذهبت لزيارة شقيقها وسقطت من شرفة شقته بالدور التاسع في ظروف غامضة، حيث جاري استكمال التحريات وتحديد ظروف وملابسات الواقعة.

فيما صرحت جهات التحقيق بدفن الجثة وإعداد تقرير للطب الشرعي ومعاينة السيارة التي تهشمت في الواقعة وطلب تحريات المباحث.