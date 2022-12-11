اليوم السابع
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الأحد، 11 ديسمبر 2022 11:05 م
أكرم القصاص
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النمسا: سنواصل الحوار مع روسيا لتحقيق السلام في أوكرانيا

الأحد، 11 ديسمبر 2022 11:00 م
النمسا: سنواصل الحوار مع روسيا لتحقيق السلام في أوكرانيا المستشار النمساوي كارل نيهمر
أ ش أ

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قال المستشار النمساوي كارل نيهمر إنه سيواصل الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن كان ذلك سيسهم في تحقيق السلام في أوكرانيا.


وأضاف نيهمر -في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد- : "نحن دولة محايدة، ونتمتع بوضع خاص في الاتحاد الأوروبي، ومن المهم بالنسبة لي أن أكون وسيطا في المفاوضات، وقد زرت كييف وموسكو، وأجريت مباحثات مع جميع الأطراف بالتنسيق مع الأمين العام للأمم المتحدة، كما أجريت محادثة هاتفية مطولة مع بوتين، وكانت مفاوضات افتتاح ميناء أوديسا صعبة للغاية، وأنا مستعد للسير قدما في هذا المسار لتحقيق السلام في أوكرانيا".


وأشار إلى أن استهداف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، يقوض فرص التفاوض، ويعرقل الجهود المبذولة للتقريب من وجهات النظر.


وكان الكرملين قد أوضح أن استهداف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، جاء كرد على العمليات التي ينفذها نظام كييف بالتنسيق مع حلفائه في الولايات المتحدة وحلف الناتو، ضد المدنيين العزل في دونيتسك، ولوجانسك، وزابوريجيا، وضد المنشآت المدنية الروسية.


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