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مواد امتحانات الثانوية العامة للطلاب حسب الشعبة.. اعرف التفاصيل

السبت، 10 ديسمبر 2022 03:00 ص
مواد امتحانات الثانوية العامة للطلاب حسب الشعبة.. اعرف التفاصيل وزارة التربية والتعليم
كتب: محمود طه حسين

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بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2023، نريد فى التقرير التالى المواد التى سيؤدى فيها الطلاب الامتحان حسب الشعبة:

 

ـ المواد العامة التي تضاف إلى المجموع وتدرس لجميع الطلاب وتشمل اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية.

 

ـ مواد عامة ولا تضاف إلى المجموع وتدرس لجميع الطلاب ومواد نجاح ورسوب وتتضمن التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء.

 

ـ المواد التخصصية التي تضاف إلى المجموع لطلاب الشعبة الأدبية وهى«التاريخ والجغرافيا وعلم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق.

 

ـ المواد التخصصية وتضاف إلى المجموع لطلاب الشعبة علمى علوم وتشمل" الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا والعلوم البيئية.

 

ـ المواد التخصصية وتضاف إلى المجموع لطلاب شعبة علمى رياضيات وهى الفيزياء والكيمياء والرياضيات البحتة والرياضيات التطبيقية.

 

وشددت الوزارة على أنه بالنسبة للغة الأجنبية يؤدى الطلاب الامتحان في اللغة الأجنبية التالية: الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية كلغة أولى، ويؤدى الطلاب الامتحان في إحدى اللغات التالية كلغة ثانية وتتضمن الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو الأسبانية أو الإيطالية أو الصينية، وإذا كانت اللغة اللغة الأجنبية الأولى للطالب هي اللغة الإنجليزية يتعين على الطالب أداء الامتحان في اللغة الأجنبية الثانية في لغة من بين اللغات الاتية الفرنسية أو الألمانية أو الأسبانية أو الإيطالية أو الصينية، كما يؤدى الطالب الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية باللغة التي أدى فيها الامتحان في الصفين الأول والثانى الثانوى ولا يجوز تغييرها مطلقا.


التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2023

مواد الثانوية العامة 2023

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