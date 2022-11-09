حماية المستهلك بالأقصر يلزم شركة باستبدال ثلاجة سيدة بعد تعطلها ورفض استبدالها

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، عن مواصلة رجال حماية المستهلك بالضرب بيد من حديد وبقوة القانون، حيث تم إنهاء شكوى سيدة عقب شراء ثلاجة وتعطلها ورفض الشركة إستبدالها، وتم إزالة الشركة بتوفير ثلاجة جديدة.

وفي هذا الصدد يقول الدكتور تامر صلاح مختار، في بيان صحفى، أنه بناءاً على التعليمات بحماية حقوق المستهلكين، قامت حماية المستهلك وتحت إشراف المهندس عبد الرازق الصافى وكيل المديرية، والمهندس جبريل بكرى مدير إدارة التجارة الداخلية بالمديرية، بإلزام إحدى الشركات باستبدال ثلاجة نوفرست بأخرى جديدة، حيث كانت المواطنة "ح.م.ا" قد تقدمت بشكوى بأنها قامت بشراء ثلاجة نوفرست 540 لتر، وأنها خلال أيام من شرائها تعطلت، وأن الشركة ترفض استبدالها.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أنه بفحص الشكوى من قبل حماية المستهلك تبين أحقية الشاكين في شكواها، وعليه تم إلزام الشركة باستبدال المنتج، وتسلمت الشاكية ثلاجة من نفس النوع والسعة، كما أنه فى مجال خدمات ما بعد البيع تم إلزام إحدى الشركات بصيانة عدد 2 ثلاجة نوفرست 540 لتر بهما عطل فنى لشكاوى من عدم التبريد، وصيانة عدد 1 ديب فريزر 6 درج به عطل فنى، موضحاً أنه دائماً حماية المستهلك تعمل من أجل المستهلك، حيث باشر تحقيق الشكاوى عادل عامر.

كما أنه تحت إشراف المهندس عبد الرازق محمد الصافي وكيل المديرية، والمهندس جبريل بكرى مدير إدارة التجارة الداخلية بالمديرية، تم إنهاء شكوى المواطن (م٠س٠ا) بعد تقدمه بها ضد أتيليه، حيث أنه تم الإتفاق مع الأتيليه لحجز فستان الزفاف وتجهيزه فى تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الزفاف، وتم دفع مبلغ الحجز ومقداره 2500 جنيه، إلا أن الأتيليه لم يلتزم بالاتفاق وتجهيز الفستان قبل ساعات الزفاف فى الساعة المتفق عليها، ورفض الأتيليه رد مبلغ الحجز للعميل.

وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار، أنه بناءاً عليه تم إلزام المشكو في حقه من قبل حماية المستهلك برد مبلغ الحجز للشاكي، وتسلم الشاكي المبلغ من المشكو فى حقه، وحضر الشاكى مقر الإدارة للتنازل عن الشكوى والتصالح مع المشكو في حقه بناء على رغبته في التنازل، وفي مجال خدمات ما بعد البيع تم صيانة ثلاجة نوفرست 18 قدم معطلة منذ شهر يونيه 2022م، وإلزام إحدى الشركات بصيانة ديب فريزر به عطل فنى (عدم التبريد والتجميد)، وإلزام إحدى مراكز صيانة المحمول بصيانة جهاز محمول معطل منذ شهر مايو 2022م بعطل فني بمخرج الشاحن وتم تغيير السوكت، مشدداً على أنه دائماً حماية المستهلك تعمل من أجلك المستهلك، حيث باشر تحقيق الشكاوي عادل عامر مسئول الجهاز بالمديرية.