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أكرم القصاص
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المتضامنون مع عمرو درويش: لن نقبل إهانة مصرى وما حدث خروج عن مؤتمر المناخ

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 04:59 م
المتضامنون مع عمرو درويش: لن نقبل إهانة مصرى وما حدث خروج عن مؤتمر المناخ وقفة تضامنية ضد ممارسات سناء سيف والعفو الدولية فى cop27
شرم الشيخ منال العيسوى - تصوير حسين طلال

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شهدت المنطقة الزرقاء فى قمة التغيرات المناخية، مظاهرة  الشباب والفتيات تضامنا مع النائب عمرو درويش على خلفية ما حدث معه أمس فى إحدى الجلسات حينما أبدى رأيه فى تطاول شقيقة علاء عبد الفتاح على الحكومة المصرية، رافعين لافتات تتضمن تغريدات علاء عبد الفتاح عبر حسابه على "تويتر"، المحرضة ضد ضباط الشرطة والجيش، وكذا الدولة المصرية.
 
وأكد الشباب خلال تظاهراتهم أنهم لن يقبلوا إهانة مصرى وأن ماحدث هو خروج عن آليات مؤتمر المناخ، وأن علاء عبد الفتاح مسجون جنائي وليس نشط حقوقى وأن الاستقواء بالخارج مرفوض رفضا تاما.
 
فيما قال النائب عمرو درويش أن تحيزهم ضد الدولة المصرية مرفوض ولن يقبله أى مواطن شريف، وان ماحدث أمس من دعوات هدامة ليس لها مفعول فى الشارع المصرى وأخطرنا عن الوجه الحقيقى لهم ، وان دخولهم للحديث عن البيئة وإنقاذ الكوكب هو قناع كشف عن زيف ادعايتهم وكشف حقيقتهم ، ولن نقبل الضغط على الدولة المصرية.
 
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (1)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (2)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (3)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (4)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (5)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (6)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (7)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (8)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (9)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (10)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (11)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (12)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (13)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (14)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (15)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (16)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (17)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (18)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (19)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (20)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (21)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (22)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (23)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (24)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (25)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (26)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (27)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (28)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (29)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (30)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (31)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (32)
 
عمرو درويش لا نقبل استدعاء الغرب على مصر (33)
 

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