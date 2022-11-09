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وقفة ضد ممارسات سناء سيف والعفو الدولية فى cop27.. شباب من كل الاتجاهات يدعمون عمرو درويش

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 04:29 م
وقفة ضد ممارسات سناء سيف والعفو الدولية فى cop27.. شباب من كل الاتجاهات يدعمون عمرو درويش وقفة تضامنية ضد ممارسات سناء سيف والعفو الدولية فى cop27
كتبت أسماء نصار

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نظم العشرات من المشاركين في قمة المناخ COP27 وقفة تضامنية مع النائب عمرو درويش، عضو البرلمان المصري، بعد واقعة إبعاده من المؤتمر الذي نظمته سناء سيف، شقيقة علاء عبد الفتاح، للاستقواء بالقوى الخارجية، والضغط على الدولة المصرية من أجل الإفراج عن سجين جنائي.
 
من جانبه أكد النائب عمرو درويش أن ما حدث في المؤتمر الصحفي لشقيقة علاء عبد الفتاح أمس دليل دامغ على محاولات البعض لى ذراع الدولة المصرية والضغط عليها، موضحاً أن هذا الأمر غير مقبول، ودليل واضح على أن هناك أجندات تحاول التدخل في الشأن الداخلي المصري.
 
 
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عمرو درويش

النائب عمرو درويش

سناء سيف

قمه المناخ

اليوم السابع بلس



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