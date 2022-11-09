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الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 12:30 م
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه أموال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (شخصين" مالكى محلين لتجارة الأقمشة والمفروشات" "لهما معلومات جنائية" - ومقيمان بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية).

وأكدت التحريات قيام المتهمين بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون ، متخذان من محل أحدهما (كائن بدائرة مركز السنطة) مقراً لممارسة نشاطهما الإجرامى حيث تم إستهدافهما وضبطهما وبحوزتهما مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية" ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق (شراء العقارات والأراض الزراعية - تأسيس الأنشطة التجارية)، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت متحصلات نشاطهما الإجرامى بمبلغ (7 مليون جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


غسل أموال

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حوادث

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