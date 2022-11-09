أفضل نظام غذائي للنساء في الأربعينيات من العمر

كتبت ميرفت رشاد

مع تقدمك في السن يتباطأ التمثيل الغذائي لديك، وتبدأى في التخلص من كتلة العضلات، وتبدأ مستويات الهرمونات في التقلب نتيجة لذلك، تصبح أكثر عرضة لزيادة الوزن وتقلبات المزاج والمشكلات الصحية التي ربما لم تكن قد مررت بها عندما كنت أصغر سنًا ، هناك أنشطة يمكنك القيام بها لتحسين قدرتك على حرق الدهون وتنظيم طاقتك وتقليل فرص الإصابة بالأمراض، يمكن أن يساعدك تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة على التحكم في شهيتك والرغبة الشديدة في تناول الطعام مع تحسين صحتك العامة ، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والحصول على قسط كافٍ من النوم وتقليل مستويات التوتر لديك، إليك أفضل الأطعمة والوجبات الغذائية للنساء في الأربعينيات من العمر، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".





فيما يلي العناصر الغذائية التي يجب أن تضيفها إلى نظامك الغذائي :



بروتين



يعمل البروتين كأساس لجسمك، يعد تناول البروتين أمرًا ضروريًا إذا كنت ترغبين في الحفاظ على كتلة العضلات أو اكتسابها، إنها مفيدة أيضًا لفقدان الوزن لأنها ، مثل الألياف ، تشجع على الشبع، تأكدى من أن الأطعمة التالية الغنية بالبروتين هي جزء من نظامك الغذائي: البيض واللحوم الخالية من الدهون والدواجن ومنتجات الألبان والأسماك والفاصوليا والبقوليات.





الفيتامينات و المعادن



لا يمكن لجسمك أن يعمل بشكل صحيح بدونهم، تناول ما يكفي من الفاكهة والخضراوات والفاصوليا والبقوليات والحبوب الكاملة والبيض والمحار والأسماك لضمان حصول جسمك على الكميات الضرورية من جميع المغذيات الدقيقة.

الدهون الصحية



الدهون المتعددة غير المشبعة ضرورية لجسمك ليعمل بشكل صحيح، إنها تقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض ، بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب والسمنة، الدهون الصحية وفيرة في الأسماك الدهنية والأفوكادو والزيتون وزيت الزيتون والمكسرات وزيوت الجوز، إن تناول كمية كافية من الدهون الصحية ضروري أيضًا لضمان امتصاص الجسم للفيتامينات بشكل أفضل.