لو عمرك عدى الـ 30 عاما.. 6 أطعمة غنية بالكالسيوم يجب إضافتها لنظامك الغذائي

كتبت ميرفت رشاد

أفضل الأطعمة الغنية بالكالسيوم للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا: 1. الحليب الكالسيوم من أهم العناصر الغذائية التي تعتمد عليها أجسامنا بشكل كبير ، كما تعلم ، يساعد في الحفاظ على صحة عظامنا ومفاصلنا مع تقدمنا في العمر ، تبدأ صحة عظامنا ومفاصلنا أيضًا في التدهور، قد يكون من الصعب العناية بعظامك وتقليل تدهورها خاصة على الأشخاص في الثلاثينيات من العمر ، وإليك أفضل الأطعمة الغنية بالكالسيوم التي يجب أن يضيفها الأشخاص في الثلاثينيات من العمر إلى نظامهم الغذائي، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".1. الحليب

يعتبر الحليب من أفضل الأطعمة الغنية بالكالسيوم ، وبالتالي فإن استبعاده من النظام الغذائي قد يؤدي إلى عدم كفاية تناول الكالسيوم،وأيضًا القليل من المعادن والفيتامينات المهمة الأخرى، الخيار الأفضل هو الحليب الخالي من الدسم لأنك تحصل على كمية أقل من الكالسيوم عندما يكون محتوى الدهون في الحليب أعلى، يمكن العثور على 306 مجم من الكالسيوم في كوب واحد من الحليب الخالي من الدسم.

2. البروكلي

غالبًا ما تشتمل الأنظمة الغذائية اليوم على البروكلي، يحتوي على عناصر غذائية مهمة مثل الكالسيوم والفيتامينات والمعادن، يمكن أيضًا استهلاكه بعدة طرق أخرى، حاول ألا تفرط في طهيها لأنها قد تؤدي إلى فقدان الفيتامينات.

3. الزبادي

الزبادي هو طعام تقليدي يعود تاريخه إلى عام 2000 قبل الميلاد بسبب الطريقة المستخدمة في صنعه ، يحتوي الزبادي في الواقع على نسبة أعلى من الكالسيوم من الحليب المشتق منه. توفر حصة واحدة من الزبادي قليل الدسم 42 بالمائة من الكالسيوم الذي تحتاجه كل يوم.

4. المكسرات والبذور

تشمل المصادر الجيدة للكالسيوم بذور الشيا وبذور السمسم وبذور الكتان والجوز والفول السوداني وبذور السمسم، من السهل دمج هذه البذور الغنية بالكالسيوم في نظام غذائي، يمكنك تذوق عصير الكمثرى والأناناس بذور الشيا، يساعد فيتامين C الموجود في الأناناس في عملية امتصاص مغذيات الكالسيوم.

5. الجبن

منتجات الألبان مثل الجبن غنية بالكالسيوم والبروتين، غالبية أنواع الجبن غير صحية بالنسبة لك لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون أو الملح. لذلك ، قبل تناول الجبن ، يجب التحقق بعناية من كمية الدهون والملح، يفضل اختيار الأجبان الصلبة قليلة الدهون، يحتوي الجبن القريش على نسبة منخفضة من الدهون ولكنها تحتوى على كمية جيدة من الكالسيوم.

6. البرتقال

يعتبر البرتقال مصدرًا جيدًا لفيتامين سي المفيد للأسنان والعظام، كما أنها تحتوي على الكثير من الكالسيوم، يعد البرتقال من الفاكهة الغنية بالكالسيوم الذي يحتوي أيضًا على فيتامينات تذوب في الدهون تساعد جسمك على امتصاص الكالسيوم.

أضف هذه الأطعمة الصحية والغنية بالكالسيوم إلى نظامك الغذائي لضمان بقاء عظامك خالية من الأمراض المزمنة التي قد تتعرض لها لاحقًا في حياتك.

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