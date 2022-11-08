لقاء القادة من أجل العالم.. فعاليات اليوم الثانى من قمة المناخ.. إنفوجراف

تتواصل لليوم الثانى على التوالى اجتماعات القادة فى مؤتمر المناخ cop27 فى مدينة شرم الشيخ، فى دورته الـ 27، التى تستضيفها وترأستها مصر خلال الفترة من 6 إلى 18 من نوفمبر الجارى، نيابة عن قارة أفريقيا.

وتتضمن اجتماعات الشق الرئاسى رفيع المستوى، على مدار يومى 7 و8 نوفمبر، بحضور رؤساء الدول والحكومات المشاركين، عقد العديد من الموائد المستديرة، للتركيز على 6 قضايا رئيسية، تشمل التحولات العادلة، والأمن الغذائى، والتمويل المبتكر للمناخ والتنمية، والاستثمار فى مستقبل الطاقة، والأمن المائى، وتغير المناخ، واستدامة المجتمعات الضعيفة.



قمة المناخ cop27

فعاليات اليوم الثانى من قمة المناخ cop27:

8:00 صباحا بدء وصول رؤساء الدول والحكومات

9:00 لـ11:00 أحداث جانبية رفيعة المستوى

10:30 لـ12:30 تسليم البيانات الوطنية

12:00 لـ2:00 3 موائد مستديرة رفيعة المستوى

2:15 لـ3:00 افتتاح مركز العمل المناخى

3:00 لـ6:00 أحداث جانبية رفيعة المستوى

6:00 اختتام أعمال القمة الرئاسية