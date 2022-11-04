ما الطعام الصحى لمرضى السكر على الإفطار؟ اعرف الوجبات الصديقة

كتبت ميرفت رشاد

من المهم تناول وجبة فطور متوازنة، خاصة إذا كنت مصابًا بمرض السكرى لكن معرفة ما نأكله بالضبط قد يكون أمرًا صعبًا، يمكن أن يساعدك وضع خطة في توفير الوقت وتجنب اختيار الأطعمة التي قد تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، وفقا لما نشره موقع " verywellhealth".

لماذا يعتبر الإفطار الملائم لمرض السكري أمرًا مهمًا؟



قد يؤدي تناول وجبة إفطار غنية بالدهون ومتوسطة البروتين إلى تقليل نسبة السكر في الدم أثناء الصيام والوزن، السبب المحتمل هو أن هذه الأنواع من خيارات الإفطار تحتوي على نسبة أقل من الكربوهيدرات.

يعاني بعض مرضى السكري من ارتفاع مستويات السكر في الدم في الصباح لأن الكبد يكسر مخازن السكر بين عشية وضحاها ، يمكن أن تكون خلاياك أيضًا أكثر مقاومة للأنسولين ، وهو الهرمون الذي ينظم نسبة السكر في الدم، يميل سكر الدم أيضًا إلى الارتفاع بعد الإفطار. قد تكون أعلى بمرتين من ما بعد الغداء ، وذلك بفضل ما يسمى بظاهرة الفجر.

توصي جمعية السكري الأمريكية (ADA) بأن يحصل الأشخاص عمومًا على ما يلي:

20٪ إلى 30٪ من سعراتهم الحرارية اليومية من البروتين

20٪ إلى 35٪ من السعرات الحرارية اليومية من الدهون

45٪ إلى 60٪ من السعرات الحرارية اليومية من الكربوهيدرات

الكربوهيدرات

عندما يتعلق الأمر بالكربوهيدرات في نظام غذائي صديق لمرض السكري ، فإن الألياف هي منارة مشرقة يجب أن تبحث عنها، تساعد الألياف على إبطاء استجابة الجلوكوز بعد الأكل ، مما يساعد على توازن السكر في الدم.

يوصي معظم خبراء التغذية بما لا يقل عن 35 جرامًا من الألياف يوميًا لمرضى السكري

الدهون

ابحث عن الدهون النباتية مثل الأفوكادو وزيت الزيتون والمكسرات والبذور وجوز الهند، اختر أيضًا مصادر عالية الجودة للمنتجات الحيوانية مثل منتجات الألبان التي تتغذى على الأعشاب والحليب كامل الدسم والزبدة.

بروتين

بالنسبة لمرضى السكري ، توفر البروتينات الخالية من الدهون الطاقة بدون الكثير من الدهون المشبعة المرتبطة بأمراض القلب، تعتبر بروتينات الإفطار الحيوانية مثل البيض الديك الرومي قياسية جدًا، تشمل مصادر البروتين النباتية الجيدة الحمص والمكسرات والبذور.

كيف تصنع وجبة صديقة لمرض السكري



هناك أربع فئات تريد تضمينها عند التخطيط لوجبة صديقة لمرض السكري ، سواء لتناول الإفطار أو في أوقات أخرى من اليوم. تتكون من:

الألياف ، مثل الأصناف الخالية من السكر من دقيق الشوفان والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة وكعك القمح الكامل / النخالة.

البروتين الخالي من الدهون ، مثل البيض أو السمك أو الفول أو المكسرات.

الدهون الصحية ، مثل زيت الزيتون والأفوكادو والزبدة التي تتغذى على الأعشاب ومنتجات الألبان وجوز الهند والمكسرات.

الخضراوات غير النشوية مثل الفلفل والطماطم والبصل وخاصة الخضار الورقية الداكنة.

سيضمن التركيز على هذه الأنواع الأربعة من الطعام أن يفحص طبقك جميع صناديق الوجبة الغنية بالعناصر الغذائية المرضية بالإضافة إلى ذلك ، ستقوم بإعداد نفسك لاتخاذ خيارات أفضل للوجبات طوال بقية اليوم.