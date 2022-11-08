البنتاجون ينفى نية وزير الدفاع ترك منصبه

كتب أحمد عرفة

نفت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون نية وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ترك منصبه، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق حدّد البنتاجون 3 دول ستمتلك ترسانات نووية متساوية بحلول 2030، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستواجه قوة نووية ثالثة مكافئة لها هي الصين، بعد روسيا صاحبة الترسانة الأكبر عالميا.

وقال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية، كولن كول، إن بكين تخطط حاليا لزيادة حجم الأسلحة النووية بشكل كبير، محذرا من أنه بحلول نهاية العقد الحالي، ستتنافس الولايات المتحدة ليس فقط مع روسيا، وإنما أيضا مع الصين.