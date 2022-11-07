ولى عهد الكويت: ملتزمون بكل المبادرات المعنية بمواجهة تغير المناخ

كتب أحمد عرفة

قال ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إنهم ملتزمون بكل المبادرات المعنية بمواجهة تغير المناخ.

وأضاف ولي عهد الكويت خلال كلمته بقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى: هدفنا تحقيق الاستدامة البيئية.

وتابع ولي عهد الكويت: نعمل على الوصول إلى الحياد الكربوني في 2050.

وقال ولي عهد الكويت: ملتزمون بالتعاون مع الأمم المتحدة في تنفيذ المشروعات البيئية.

وأضاف الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح: مبادرة الشرق الأوسط الأخضر نقطة تحول بالعمل المناخي.