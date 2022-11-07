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وزير البيئة بسيشل لليوم السابع: مصر قادرة على حشد العالم لمواجهة تحديات المناخ

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 05:56 م
وزير البيئة بسيشل لليوم السابع: مصر قادرة على حشد العالم لمواجهة تحديات المناخ الرئيس فى صورة تذكارية مع قادة الوفود المشاركة بقمة المناخ
شرم الشيخ: إيمان حنا

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قال وزير البيئة والزراعة بدولة سيشل فلافين جوبيرت، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"؛ أن أفريقيا لديها ثقة فى مصر التى تمثل القارة خير تمثيل، وعن قيادة مصر لأعمال قمة المناخ قال أن مصر الدولة القادرة على حشد العالم نحو مواجهة التحديات المناخية ؛ بما لديها من دور قوى تلعبه بالمنطقة العربية والعالم، كما أن مصر لديها إرادة لتنفيذ التعهدات وتحويلها إلى واقع، فما نحتاجه بالفعل هو إرادة الدول لبذل الجهود لمواجهة التغيرات المناخية.

وأشار إلى المشروعات التى قامت بها مصر لتشجيع الطاقة المتجددة قائلا؛ قائلاً: "مصر بدأت بنفسها وتبنت بالفعل مشروعات فى مجال الطاقة المتجددة ومواجهة التلوث وتحجيم انبعاثاته.

وتستضيف مصر قمة المناخ cop27 بشرم الشيخ، فى الفترة بين 6 إلى 18 نوفمبر الجارى، والتى تعتبر أكبر وأهم قمة على مستوى العالم، لمناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه من التدهور والانهيار، ليعود دور مصر الرائد والتاريخى فى تنظيم مؤتمرا يعول عليه العالم كثيرا فى إنقاذ البشرية من آثار التغير المناخى المدمرة، والمساهمة فى إنقاذ البشرية.

ومن المقرر أن يشهد مؤتمر الأطراف cop27 مشاركة دولية واسعة من مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك أكثر من 120 من قادة الدول، وبحضور ممثلين من نحو 197 دولة، بما يقارب 40 ألف مشارك من أنحاء العالم، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية، للمشاركة فى المفاوضات السنوية بشأن تغير المناخ، بهدف مناقشة المضى قدما فى الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف مع تداعياتها، كما تحظى القمة بتغطية إعلامية عالمية مكثفة بتواجد أكثر من 3000 إعلامى يتابعون فعاليات القمة بكل لغات العالم.

وتسعى مصر، التى عززت خلال السنوات الماضية خططها نحو التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ باعتباره يشكل تهديدا وجوديا، على تهيئة الأجواء لحث جميع الأطراف على تعزيز الثقة المتبادلة والتى يمكن من خلالها تحقيق النتائج التى تتطلع إليها الشعوب فيما يتعلق بمواجهة أزمة تغير المناخ وتفادى كوارثها المدمرة.

ويهتم مؤتمر cop27 بتعزيز البعدين الإقليمى والمحلى للعمل المُناخى من خلال مبادرتين غير مسبوقتين، وهى مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التى تمت بالتنسيق مع الأمم المتحدة وأسفرت عن نحو 400 مشروع إقليمى على مستوى العالم، حيث سيتم عرض 60 منها خلال مؤتمر شرم الشيخ لبدء التنفيذ الفعلى لها، ومبادرة المشروعات الخضراء الذكية التى أطلقتها الحكومة المصرية، وسيتم عرض نتائجها خلال المؤتمر كنموذج لتوطين العمل التنموى والمُناخى.

 


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