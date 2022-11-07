اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مواطن من المنوفية يوجه رسالة للرئيس السيسى: نفخر بما حققته من إنجازات وشكرا ياريس

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 01:02 م
مواطن من المنوفية يوجه رسالة للرئيس السيسى: نفخر بما حققته من إنجازات وشكرا ياريس الدكتور وليد فمهى رئيس رواد المحافظات
المنوفية - فريق المحافظات

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قال الدكتور وليد فمهى رئيس رواد المحافظات، أن الدولة المصرية واجهت معاناة شديدة منذ عام 2011 وحتى عام 2014 فى شتى المجالات ومنها الكهرباء والغاز وغيرها ولكن منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مقاليد الحكم تغيرت الحياة فى الوطن الغالى مصر.
 
وأضاف أننا الآن أصبح  لدينا شبكة طرق عالمية تربط المحافظات ببعضها، بالإضافة إلى مجال الكهرباء والتى لا تنقطع نهائيا كما كان.
 
ويؤكد أن حملة 100 مليون صحة على مستوى الجمهورية من أهم إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى قضت على العديد من الأمراض.
 

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100 مليون صحه



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