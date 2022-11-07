كيف يزيد تناول الطعام ليلا من مخاطر السمنة؟

كتبت فاطمة خليل

يمكن أن يتحول الإفراط في تناول الطعام ليلاً إلى كابوس بسرعة كبيرة، حيث يمكن أن يؤدي بك إلى السمنة، ووجدت العديد من الدراسات صلة بين تناول الطعام في وقت متأخر من الليل والسمنة، حيث أن الاضطرابات في إيقاع الساعة البيولوجية يمكن أن تغير الأنسجة الدهنية وتؤدي إلى السمنة

وبحسب موقع "Health" يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الطعام إلى زيادة خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري، حيث أن تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات في الليل يمكن أن يزعج ساعة جسمك ويؤدي إلى مشاكل، وتظهر الدراسات أن العلاقة بين الساعة البيولوجية في دماغك ومنطقة المتعة في دماغك التي تطلق مادة الدوبامين الكيميائية تتعطل بسبب تناول نظام غذائي عالي السعرات الحرارية.

باستخدام الفئران كنماذج للدراسة ، وجدت دراسة أخرى نُشرت في مجلة Science أن تناول الأطعمة الغنية بالدهون بين الوجبات أو في الأوقات التي يجب أن يستريحوا فيها بشكل طبيعي ، يتم امتصاص السعرات الحرارية الزائدة بسرعة على شكل دهون كل هذا يمكن أن يؤدي إلى ظهور أمراض غير مرغوب فيها مثل مرض السكري.



الأطعمة الدهنية التي يجب تجنبها ليست كل الدهون ضارة بصحتك، لكن بعضها قد يؤدي إلى عواقب لا يمكن علاجها.

يجب التركيز على تناول النوع الصحيح من الدهون وتجنب الدهون "السيئة" وهناك: الدهون غير المشبعة "الجيدة" ، والدهون المشبعة "السيئة". الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة مفيدة لك في حين أن الدهون المتحولة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالأمراض ويمكن أن يكون للدهون المشبعة تأثير سيء على صحتك.

ووفقًا للمعاهد الوطنية للصحة ، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الدهون غير الصحية في نظامك الغذائي إلى ظهور مجموعة من الأمراض ، بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب وما إلى ذلك، كما يجب تجنب الدهون غير الصحية ، خاصة في الليل وتشمل:

-اللحوم الدهنية

- الدواجن

-وجبات خفيفة لذيذة

-الشوكولاتة

-البسكويت والكعك ، إلخ.