المرور يحدد مجموعة تحويلات بعد غلق طريق المريوطية.. اعرفها

كتب: عبد الرحمن سيد

حددت إدارة المرور، مجموعة من التحويلات المرورية، بعد غلق كلي لطريق المريوطية، عند تقاطعه مع أسفل الطريق الدائري، في الاتجاهين بالتناوب لمدة 10 أيام، لتركيب الكمر الخرساني لجسم الطريق الدائري ضمن أعمال التوسعة، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وقال مصدر أمنى، إنه في ضوء تنفيذ أعمـال تطوير وتوسعة الطريق الدائري، في المنطقة المحصورة بين طريق الأوتوستراد حتى أعلى طريق المنصورية، والبدء في تركيب الكمر الخرساني بجسم الطريق الدائري في الاتجاهين، أعلى طريق المريوطية، ما يستلزم إجراء غلق كلى لطريق المريوطية عند تقاطعه مع أسفل الطريق الدائري في الإتجاهين بالتناوب، وذلك لوقوف المعدات والآلات المستخدمة في الأعمال (ونش عملاق) وذلك لمدة 10 أيـام، حتـى صباح الأحد الموافق 13-11-2022 على أن تكون الأعمـال مـن الساعة 12 صباحاً وحتى الساعه 5 صباحاً فقط طوال فترة الأعمال.

ولفت المصدر، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، قامت بتجهيز التحويلات المرورية اللازمة، للتسهيل على المواطنين، وهي كالآتي:

• التحويلـة المروريـة الأولى بطريق المريوطيـة بالاتجاه القادم مـن شـارع الأهرام اتجـاه شبرامنت – سقارة وهي على النحو التالي :

- حركة سير المركبات بطريق المريوطية القادمة من شارع الأهرام وترغب بالسير اتجاه مناطق (شبرامنت وسقارة - طريق دائري المنيب) تقوم بالدخول يساراً قبل منطقة الغلق بالاتجاه الأخر عن طريق كوبرى البطران وذلك بعد تحويل الإتجاه الاخر (القادم من مناطق شبرامنت - سقارة اتجاه شارع الأهرام) الى اتجاهين واستكمال السير بالتحويله لمسافة (1,5كم) ثم العودة للطريق الاصلي اتجاه (شبرامنت – سقارة) عن طريق كوبرى عثمان بعد تجاوز منطقة الغلق والأعمال .

-التحويلة المرورية الثانية بطريق المريوطية بالأتجاه القادم من شبرامنت – سقارة اتجاه شارع الاهرام وهي على النحو التالي :

حركة سير المركبات بطريق المريوطية القادمة من مناطق شبرامنت – سقارة وترغب بالسير اتجاه مناطق (شارع الأهرام – طريق دائري المنيب) تقوم بالدخول يساراً قبل منطقة الغلق بالاتجاه الأخر عن طريق كوبرى عثمان وذلك بعد تحويل الإتجاه الاخر (القادم من شارع الأهرام اتجاه مناطق شبرامنت - سقارة) الى اتجاهين واستكمال السير بالتحويله لمسافة (1.5 كم) ثم العودة للطريق الاصلى اتجاه (شارع الاهرام) عن طريق كوبرى البطران بعد تجاوز منطقة الغلق والأعمال .