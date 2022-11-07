السجن 3 سنوات للمتهم بانتحال صفة خاله المسافر للخارج للنصب على المواطنين

أحمد إسماعيل

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المتهم بانتحال صفة خاله المسافر للخارج، للنصب على المواطنين بالسجن 3 سنوات، وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عوض الله، وعضوية المستشارين خالد فائق المسلمى، وعمرو وحيد محمود، وسكرتير وجيه أديب.

وكان قد تقدم كل من محمد عبد الوهاب ومحمد كمال الدين المحامين، والمدعيين بالحق المدنى ضد المتهم بمبلغ مليون جنيه وواحد، كما تقدما بعدد من الحوافظ التي تحوى صورة رسمية من حكم نهائي صادر ضد المتهم بالسجن 3 سنوات في واقعة نصب واحتيال أخرى تحمل اسمه الحقيقى.

وصورة من محضر إدارى حررته والدة الضحية ضد المتهم ، وكذلك حافظة مستندات بالاحكام التي ارتكبها المتهم باسم خاله الضحية.

وانضم المدعيان بالحق المدنى إلى النيابة العامة للمطالبة بتوقيع اقصى العقوبة على المتهم.

ذكرت النيابة العامة في قرار إحالة المتهم" أ ص إلى "الجنايات"، إنه أقر حال استجوابه بالتحقيقات باقترافه للوقائع موضوع التحقيق على نحو ما جاءت عليه أقوال شاهدي الواقعة، كما ثبت كتاب قسم المراقبة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية أن المجني عليه "إسلام"، قد غادر القٌطر المصري من تاريخ 14 فبراير 2018 ولم يستدل على عودته إلى البلاد منذ ذلك التاريخ، كما ثبت بمطالعة شهادة من واقع الجدول بشأن الدعاوى الجنائية أرقام 3005 لعام 2017 و5003 لعام 2017 و917 لعام 2017 و758 لسنة 2017 جنح قسم الشيخ زايد أنها مٌقيدة قبل المجني عليه «إسلام» فضلًا عن صدور أحكام جنائية بصددها واجب التنفيذ عليه بمقتضاها.