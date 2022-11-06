اليوم السابع
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الأحد، 06 نوفمبر 2022 07:40 م
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محافظ سوهاج يستقبل وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

الأحد، 06 نوفمبر 2022 06:40 م
محافظ سوهاج يستقبل وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جانب من اللقاء
سوهاج – عمرو خلف

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استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في زيارتهم للمحافظة، بحضور  أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والنائب محمد طارق عضو مجلس النواب والنائب أحمد فوزي عبد الكريم، والنائب أكمل نجاتي، أعضاء مجلس الشيوخ، وعلى قاعود عضو اللجنة التنسيقية بسوهاج، وعدد من أعضاء اللجنة .
 
يأتي اللقاء في إطار زيارة وفد اللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب والسياسيين، للمشاركة في أحد المؤتمرات الخاصة بالحوار الوطني بجامعة سوهاج، وتناول اللقاء مناقشة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " بمحافظة سوهاج، والتطور الذي تشهده المحافظة على كافة الأصعدة والقطاعات .
 

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