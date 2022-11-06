محافظ أسيوط يترأس اجتماعا تنسيقيا لتسهيل إجراءات إنشاء محطات القطار الكهربائى

أسيوط - فريق المحافظات

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الاجتماع التنسيقي لتسهيل إجراءات تنفيذ محطات مشروع الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع (الفيوم – أبوسمبل) والذى تقوم بتنفيذه الهيئة القومة للأنفاق وذلك ضمن خطة الدولة لتنفيذ المشروعات القومية في قطاع السكك الحديدية وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حضر الاجتماع اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وأحمد شوقي محبوب مدير جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وممثلي الهيئة العامة للسكك الحديدية والهيئة العامة للطرق والكباري ومديرية الطرق وممثلي شركات الكهرباء والاتصالات ومياه الشرب والصرف الصحي ورؤساء مراكز أسيوط ومنفلوط والقوصية والغنايم وجهاز مدينة ناصر وممثلي مطار أسيوط الدولي وممثلي الشركات المنفذة للأعمال.

وأكد محافظ أسيوط، خلال الاجتماع على أهمية مشروع القطار الكهربائي السريع في مصر والذي يعد الأضخم في العالم ومن أهم المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في قطاع الطرق لتدخل ضمن الانجازات، والمشروعات القومية التي يجرى تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية .

وأشار المحافظ إلى أن مشروع القطار الكهربائي السريع يمر بمحافظة أسيوط بأربع محطات هي منفلوط ،والقوصية ، وأبوتيج ومدينة ناصر، لافتًا إلى ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية والقطاعات لسرعة تنفيذ المحطات وفقًا للخطة الزمنية للمشروع وسرعة اتخاذ القرارات الإدارية اللازمة لتنفيذ الأعمال وتسهيل عمل الشركات المنفذة من خلال التعاون والتنسيق المسبق مع جميع شركات المرافق بالمحافظة والهيئة القومية للانفاق وهيئة الطرق.

وأوضح المحافظ أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مسار وسائل النقل المحلية والتجارية داخل مصر ويساهم فى ربط كل الموانئ والمدن الصناعية ومناطق التنمية الجديدة والعاصمة الإدارية ومختلف محافظات الجمهورية وتنشيط القطاع التجاري في الموانئ المصرية من خلال سرعة نقل البضائع وتقليل الوقت المستغرق للإنتقال بين المحافظات إلى النصف أو أكثر ،وتشجيع الحركة السياحية رغبةً في تقديم الحلول الأفضل، والأكثر استدامة.