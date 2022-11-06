رئيس الحكومة اللبنانية يترأس وفد بلاده المشارك في مؤتمر COP27

ويضم الوفد اللبناني وزير البيئة ناصر ياسين وسفير لبنان لدى مصر علي الحلبي، حيث من المقرر أن تكون لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي مداخلة في جلسات عمل المؤتمر، كما سيعقد سلسلة لقاءات واجتماعات مع عدد من القادة والرؤساء والمسئولين.

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يشارك فيها رئيس الحكومة في المؤتمر، بعد المؤتمر السابق الذي انعقد في 31 أكتوبر من العام الماضي في مدينة جلاسكو في أسكتلندا.