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رئيس "الأسقفية" يصل شرم الشيخ بصحبة وفد أنجليكانى للمشاركة بقمة المناخ

الأحد، 06 نوفمبر 2022 03:46 م
رئيس "الأسقفية" يصل شرم الشيخ بصحبة وفد أنجليكانى للمشاركة بقمة المناخ الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية
كتب محمد الأحمدى

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وصل الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية مدينة شرم الشيخ صباح اليوم بصحبة وفد من الاتحاد الأنجليكانى العالمى للمشاركة فى فعاليات قمة المناخ cop27 والتى تشارك الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى فعالياتها.
 
رئيس الأساقفة قال فى بيان له اليوم إن إقليم الإسكندرية والكنيسة الأسقفية ومقره مصر يفخر باستضافة البلاد لهذا الحدث الاستثنائى مؤكدًا على إيمان الكنيسة الأنجيلكانية الكامل بدورها فى المجتمعين المحلى والعالمى إذ تحرص على المشاركة فى هذه القمة إيمانًا بدور المؤسسات الدينية فى صنع الفرق للشعوب .
 
وقال رئيس الأساقفة إن الوفد يشارك فى لقاء للحوار الدينى بكاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ بالإضافة إلى عدة فعاليات لافتًا النظر لمبادرة معًا من أجل مصرنا الخضراء التى اطلقتها الكنيسة الأسقفية بمصر لرفع الوعى المجتمعى بقضايا المناخ والاستدامة البيئية
 
يضم الوفد كلًا من رئيس الأساقفة خوليو موراى مطران بنما ورئيس أساقفة أمريكا الوسطى ومسئول قضايا المناخ بالاتحاد الأنجليكانى وأمل سارة من كنيسة باكستان والدكتورة روز إلو مسئولة قضايا المناخ بكنيسة استراليا وجويل كيلينج المنسق الإقليمى للاتحاد الانجليكانى بالشرق الأوسط. 
 
كان رئيس الأساقفة قد شارك فى سلسلة اجتماعات تحضيرية عقدها الاتحاد الأنجليكانى العالمى قبيل المشاركة فى قمة المناخ إلى جانب إشرافه على مبادرات الكنيسة الأسقفية بمصر لرفع الوعي.

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